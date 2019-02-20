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В ОРДО прогнозируют сбои в работе «Феникса» из-за обстрела Горловки
20.02.2019 19:59
В работе мобильного оператора ОРДО «Феникс» возможны перебои в связи из-за обстрела неподконтрольной Украине Горловки, так как перебиты кабели.
Об этом сообщили в так называемом «министерстве связи ДНР», передает donpress.com.
Представители «ведомства» отметили:
«В Горловке в районе Бессарабка идет сильный обстрел. Повреждения на подстанции ГПП2 -110 кВ, от нее запитано ТП-электротехмаш, от которого в свою очередь 2219. На данный момент восстановить электроснабжение (Перебиты кабели) РЭС не может, военные никого не пускают в ту зону. Обесточены 24 ТП. Возможны перебои в работе Феникс».
Теги: Донбасс, Горловка, связь, мобильный оператор, обстрел, ДНР
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