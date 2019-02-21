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"13 убитых, и это только за 2 дня", - ВСУ громят позиции врага, потери "Л/ДНР" уже не скрыть
На Донбассе снова "горячо". ВСУ не дают врагу спуску. Как итог за последние два дня гибридная армия РФ потеряла убитыми аж 13 наемников.
О потерях оккупанта рассказал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "ЛентаНет" со ссылкой на "Диалог.UA" .
По поводу впечатляющий потерь террористы жалуются в соцсетях. По их данным, только в "ДНР" 19 и 20 февраля были ликвидированы 13 боевиков.
"На южном направлении погибли до 9 ополченцев, а потери на севере Донецка составляют 4 человека", - плачутся оккупанты в соцсетях.
Штефан, комментируя новость, обратил внимание на то, что в официальных сводках террористических "Л/ДНР" ни о каких потерях за эти дни не сообщается.
"Вот незадача выходит у спикеров. Потери последнего времени прячут так, что даже подписку у семей берут о неразглашении, в противном случае грозят бабки за вступление в "бригаду 200-х" семье не выплатить", - поделился информацией офицер ВСУ.
Источник: lentaua.net
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
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