Боевики «ДНР» на блокпосту «Еленовка» отбирают у пенсионеров и уничтожают продукты питания

21.02.2019 12:45

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения творят беспредел, отбирая у пенсионеров и уничтожая продукты питания. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

На блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов вблизи линии разграничения продолжает твориться беспредел в отношении мирных граждан. Боевики «ДНР» и российские оккупанты отбирают у пенсионеров, а затем уничтожают провозимые продукты питания. Так, на блокпосту «Еленовка» у менсионеров отобрали и растоптали три лотка яиц и килограмм шоколадных конфет.

Вот как описывают свидетели происшествие:

«Потоптали три лотка яиц, килограмм шоколадных конфет. Так весело и задорно встречают #пенсионеров-туристов «таможня» на #кпвв #Еленовка #ордо».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.

Источник: https://news.dn.ua