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Бородай назвал сроки серьезного обострения на Донбассе
21.02.2019 14:48
В ближайшее время Россия может устроить на Донбассе «кровавую кашу» и серьезное обострение. Об этом заявил глава «Союза Добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
По его словам, с приближением президентских выборов в Украине ситуация может резко обостриться. Бородай прогнозирует, что эскалация произойдет в ближайшие месяцы и выражает мнение, что только война может решить проблему с Украиной, которую Кремль не смог разрешить с 2014 года. При этом он отметил, что данная ситуация будет решена только с помощью «кровавой каши».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, обострение, ДНР
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