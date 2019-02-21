«Не будет мира»: Кучма раскрыл детали Минских соглашений

Лидеры нормандского формата — канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин не подписывали Минские соглашения. Такое заявление сделал бывший президент Украины, Леонид Кучма.

Экс-глава Украины отметил:

«Я никогда не говорил, но сегодня скажу. Учитывая, что я подписывал эти Минские соглашения… Понимаете, если лидеры, которые входят в нормандский формат, лично не ставили свои подписи — ни Олланд, ни Меркель, не говорю уже про Путина… О чем это говорит? Они не верили, что это будет выполнено и не хотели брать на себя обязательства, подписывая этот документ. Отсюда и далее результаты».