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«Не будет мира»: Кучма раскрыл детали Минских соглашений
Лидеры нормандского формата — канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин не подписывали Минские соглашения. Такое заявление сделал бывший президент Украины, Леонид Кучма.
Экс-глава Украины отметил:
«Я никогда не говорил, но сегодня скажу. Учитывая, что я подписывал эти Минские соглашения… Понимаете, если лидеры, которые входят в нормандский формат, лично не ставили свои подписи — ни Олланд, ни Меркель, не говорю уже про Путина… О чем это говорит? Они не верили, что это будет выполнено и не хотели брать на себя обязательства, подписывая этот документ. Отсюда и далее результаты».
Также, он дал пессимистичный прогноз по завершению боевых действий на Донбассе:
«Не будет мира — будет замороженный конфликт, который есть сегодня, посредством которого будут влиять на Украину, чтобы довести ее до… далее понятно».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Кучма, Минские договоренности, Минские соглашения
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