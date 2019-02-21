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Российские оккупанты установили новые огневые позиции: откуда ждать огня

21.02.2019 15:19
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Российские оккупанты установили новые огневые позиции: откуда ждать огня

​Стало известно о том, что российские наемники активно занимаются оборудованием новых огневых позиций в районе Первомайского.

Информация предоставлена на странице пресс-центра ООС в Facebook, передает "Диалог.UA".

Как сообщается, российские оккупанты не желают придерживаться минских договоренностей, а также норм Международного права. Кроме того что они увеличивают количество обстрелов по позициям ООС и мирному населению, так они еще начали установку новых огневых и оборонительных позиций.

Отмечается, что российскими оккупантами целенаправленно нарушаются все соглашения в то время, как подразделения ВСУ занимаются усовершенствованием своих позиции на линии разграничения сторон только в пределах минских договоренностей.

Известно, что 15 февраля беспилотником СММ был зафиксирован ряд новых фортификационных укреплений недалеко от Первомайского. По мнению украинской стороны СЦКК, бойцы РФ сделали это для того, чтобы сократить расстояние между передовыми позициями оккупантов и украинскими военными.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, обстрел, ДНР, ЛНР
 
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