СБУ призвала жителей Луганской и Донецкой областей к бдительности в период выборов

21.02.2019 09:15

Перед проведением предстоящих выборов Президента Украины Служба безопасности Украины призывает жителей и гостей Донецкой и Луганской областей быть бдительными, внимательными и осторожными. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

«Для недопущения попыток дестабилизации общественного порядка и противодействия разведывательно-подрывной деятельности со стороны враждебных спецслужб просим граждан информировать правоохранителей в случаях наличия информации:

— о подготовке к совершению террористических актов, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, а также субъектов избирательного процесса;

— о фактах посягательств на субъекты избирательного процесса, избирательные штабы, окружные или участковые избирательные комиссии;

— о преступлениях против избирательных прав и свобод гражданина, предусмотренных статьями 157−160 Уголовного кодекса Украины», — напоминают в ведомстве.

В случае поступления такой информации граждан просят обращаться на «горячую линию»:

— 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях (0629) — 52−53−94,

— 3 управления (с дислокацией в г. Северодонецк) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях (6 452)-4−42−81.

Или воспользуйтесь электронным адресом: [email protected]

«Вся полученная информация будет тщательно проверена. Конфиденциальность гарантируется" — сообщили в СБУ.

Источник: https://donpress.com