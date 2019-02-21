Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке проверяют мужчин до 50, на Каргиле не проехали 30 авто

21.02.2019 21:33

Сегодня в течение дня на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области, расположенных вдоль линии разграничения, были проблемы с пропуском автомобилей, в связи с чем на КПП остались ночующие. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На Бахмутском направлении в течение дня были большие очереди, также, люди сообщают, что члены НВФ проверяют мужчин до 50 лет. В целом, из-за медленного пропуска, около 50 авто не проехали в Украину:

«Вопросы у них ко всем, кто родился после 70года) сегодня докопался к корейцам и мне, где были, кем работаете, кто по профессии? говорю -не работаю, спрашивает-кто содержит? в конечном итоге обозвал меня тунеядкой!(если б сказали кем, то додалбливался бы больше, на вопрос куда -откуда:к бабушке, и интерес пропадает))»

«День на день не приходится, ехали вчера из Артемовска после 15.30. На Артемовск не было вообще ни машин, ни пеших, из Артемовска заехали на машине на третью потяжку. Простояли минут 20. Проверяли быстро. Пеших не было».

«На 17.30ч. Не проехали в Украину около 50 авто».

При этом на Марьинском направлении на Каргиле из-за проблем с платными перевозчиками остались ночевать 30 авто:

«В телеграм пишут, что около 30 машин»

В Еленовке на Мариупольском направлении в течение дня было много автомобилей, однако, к вечеру проехали все:

«Новотроицк из Донецка машин 80

в Донецк машин 20. на Перлыне в сторону Украины машин много, очередь аж за знаком 90».

«Еленовку в 16.40 проехали за 10 мин. Укр. минут за 40 за нами было 3 машины».

Источник: https://donpress.com