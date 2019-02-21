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Террористы «ЛДНР» врут о количестве погибших наемников РФ, угрожая их семьям за огласку правды

21.02.2019 10:30
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Террористы «ЛДНР» врут о количестве погибших наемников РФ, угрожая их семьям за огласку правды

Информация, которую распространяют представители террористических сил Донбасса относительно количества ликвидированных в зоне ООС российских наемников, совсем не соответствует действительности. Более детально об этом, как сообщают корреспонденты replyua.net, на своей странице в социальной сети Facebook написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, он же «Штирлиц». 

Таким образом, украинский защитник в социальной сети выкрыл жалкие действия российских наемников, заявив, что в своих сводках представитель террористической «Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко, а также Эдурад Басурин утверждают об отсутствии потерь в рядах боевиков Донбасса. Но при этом само российское телевидение заявляет, что за последнее время были убиты тринадцать оккупантов. 

«Штирлиц» также добавил, что боевики «ЛДНР» пытаются всячески скрывать истинные потери в рядах террористов. Для этого Басурин и компания берут у родственников ликвидированных наемников подписку о неразглашении информации о гибели оккупантов. В противном случае семьи «груза 200» не получат ни копейки за гибель родных.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, террористы
 
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