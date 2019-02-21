Увеличилось количество грузовиков, вывозящих неизвестные грузы через КПП «Гуково» и «Донецк»

21.02.2019 16:15

С временно оккупированных территорий Донбасса через КПП «Гуково» и «Донецк» выезжают грузовики и цистерны с неизвестными грузами. За неделю с временно оккупированных территорий выехали 378 грузовиков. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Еженедельный отчет СММ ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» на основе информации по состоянию на 19 февраля 2019 года, имеющееся в открытом доступе,

«В течение отчетного периода OM наблюдал увеличение общего количества грузовиков, пересекающих границу в обоих направлениях и на обоих ППГ. По сравнению с предыдущей неделей общее количество грузовых автомобилей увеличилось с 718 до 739; 378 из этих грузовиков въехали в Российскую Федерацию, а 361 — в Украину. Среди них наблюдатели СММ ОБСЕ также продолжали фиксировать автоцистерны, пересекающие границу в обоих направлениях. В течение отчетной недели количество автоцистерн увеличилось до 59 (по сравнению с 43 в предыдущем отчетном периоде). Эти грузовики были замечены при пересечении границы на обоих пунктах пропуска. На грузовиках на цистернах были написаны слова «Пропан» и «Огнеопасно» на русском или украинском языках. Большинство автоцистерн имели знаки опасности, указывающие на то, что они перевозили пропан или смесь пропана и бутана».