В «ДНР»: Перевозчик отказался возить жителей трех сел

21.02.2019 16:30

Уже целый месяц у жителей неподконтрольных украинским властям сел Коммунаровка (после переименования – Сарабаш), Песчаное и Каменка – транспортные проблемы. Люди вынуждены около 20 км добираться по дороге к трассе, чтобы добраться в ближайший крупный город, в Донецк. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Проблема возникла в конце января. Перевозчик, который отвечал за рейсы «Донецк – Коммунаровка (после переименования – Сарабаш)» из-за неисправности автобуса и плохого состояния дорог отказался обслуживать маршрут. В результате более 1200 человек оказались отрезанными от внешнего мира. Теперь, чтобы добраться до ближайшего крупного населенного пункта, им приходится 20 км идти пешком либо же нанимать машину за большие деньги.

По словам местной жительницы, чтобы сделать прививку ребенку, нужно ехать в поликлинику и платить за машину 600-800 руб. (247-329 грн по местному курсу на 21.02.2019). Кроме того, многие жители сел работают в Донецке – они оказались под угрозой увольнения. Также в селах есть студенты, которые ежедневно добираются на учебу.

«Глава администрации» Коммунаровки (Сарабаша) Наталья Бондаренко убеждает жителей, что «вопрос с новым перевозчиком почти решен». В «минтрансе ДНР» сообщили, что «им известна эта проблема» и уверяют, что сейчас проходит «согласование документов» с новым перевозчиком.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам YouTube