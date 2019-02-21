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В Мариуполе у бродячего щенка выявили бешенство
В Мариуполе (Донецкая обл.) нашли бродячего щенка, у которого выявили заболевание бешенством. Об этом сообщил ветеринар Игорь Рудченко.
Врач отметил, что в радиусе 2 км от места обнаружения щенка проводится внеплановая вакцинация домашних животных.
Как сообщили в коммунальном предприятии «Счастливые животные», к ним поступило письмо, согласно которому они начали заниматься отловом бродячих животных в радиусе 10 км от места, где находился щенок.
По словам главного специалиста Мариупольского городского управления Госпотребслужбы в Донецкой области Константина Городецкого, данный щенок был обнаружен в коробке возле дома на ул. Полетаева с признаками поражения нервной системы. Неравнодушные жители отнесли животное в ветеринарную клинику, где его усыпили из-за невозможности помочь.
Поскольку возникло подозрение, что это может быть бешенство, материалы были отправлены в лабораторию в Запорожье, где этот факт подтвердили, а все люди, которые контактировали с больным щенком взяты на учет и будут привиты против бешенства. Также привиты все домашние животные, которые проживают возле очага бешенства. Кроме того, временно запрещено перемещение животных, которые проживают в радиусе 1 км от места обнаружения больного животного.
По словам Городецкого, это первый случай в Мариуполе в этом году, в прошлом году зафиксировано 2 случая бешенства среди домашних животных и 1 – среди диких.
Источник: dnews.dn.ua с ссылкой на Сайт города Мариуполя
Теги: Донбасс, Мариуполь, бешенство, щенок
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