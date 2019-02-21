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В ОРЛО проводят профилактические мероприятия «Белые автобусы»
В ОРЛО проводятся комплексные профилактические мероприятия под условным наименованием «Белые автобусы». Об этом сообщили в так называемом «МВД ЛНР»
В «оккупационном ведомстве» отметили:
«Мероприятие направлено на профилактику аварийности с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, перевозкой пассажиров, а также профилактику и пресечение незаконной предпринимательской деятельности».
В рамках проведения проверят законность осуществления перевозок, наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, выполнению требований по предрейсовому техосмотру автобусов и предрейсовому медицинскому осмотру водителей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, профилактика, ДНР, ЛНР, ОРЛО, автобусы
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