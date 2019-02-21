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Архив - Донецкая область

Выборы президента: СБУ призвала жителей Донецкой и Луганской областей к бдительности

21.02.2019 09:00
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Выборы президента: СБУ призвала жителей Донецкой и Луганской областей к бдительности

Перед проведением предстоящих выборов президента Украины СБУ призывает жителей и гостей Донецкой и Луганской областей быть внимательными и осторожными. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что для недопущения попыток дестабилизации общественного порядка и противодействия разведывательно-подрывной деятельности со стороны враждебных спецслужб СБУ просит граждан информировать правоохранителей в случаях наличия информации:

  • о подготовке к совершению террористических актов, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, а также субъектов избирательного процесса;
  • о фактах посягательств на субъектов избирательного процесса, избирательные штабы, окружные или участковые избирательные комиссии;
  • о преступлениях против избирательных прав и свобод гражданина, предусмотренных статьями 157-160 Уголовного кодекса Украины.

В случае поступления такой информации спецслужба просит граждан обращаться по телефонам «горячей линии»:

  • 2 управления (с дислокацией в Мариуполе) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях (0629) - 52-53-94,
  • 3 управления (с дислокацией в Северодонецке) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях (06452) - 4-42-81.

Или воспользоваться электронным адресом: [email protected] «Вся полученная информация будет тщательно проверена. Конфиденциальность гарантируется», – говорится в сообщении.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, СБУ, выборы президента
 
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