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Выборы президента: СБУ призвала жителей Донецкой и Луганской областей к бдительности
Перед проведением предстоящих выборов президента Украины СБУ призывает жителей и гостей Донецкой и Луганской областей быть внимательными и осторожными. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится, что для недопущения попыток дестабилизации общественного порядка и противодействия разведывательно-подрывной деятельности со стороны враждебных спецслужб СБУ просит граждан информировать правоохранителей в случаях наличия информации:
- о подготовке к совершению террористических актов, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, а также субъектов избирательного процесса;
- о фактах посягательств на субъектов избирательного процесса, избирательные штабы, окружные или участковые избирательные комиссии;
- о преступлениях против избирательных прав и свобод гражданина, предусмотренных статьями 157-160 Уголовного кодекса Украины.
В случае поступления такой информации спецслужба просит граждан обращаться по телефонам «горячей линии»:
- 2 управления (с дислокацией в Мариуполе) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях (0629) - 52-53-94,
- 3 управления (с дислокацией в Северодонецке) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях (06452) - 4-42-81.
Или воспользоваться электронным адресом: [email protected] «Вся полученная информация будет тщательно проверена. Конфиденциальность гарантируется», – говорится в сообщении.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, СБУ, выборы президента
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