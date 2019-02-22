Ассортимент и цены в супермаркетах Горловки

22.02.2019 21:49

Большая подборка фотографий с актуальными ценами на самые разнообразные продукты питания в неподконтрольной Горловке была опубликована на сайте Gorlovka.ua.

Снимки были сделаны в магазинах бывшей сети супермаркетов «АТБ» (ныне «Первый республиканский») и местной торговой сети «Аверс». Фотографии дают полное представление об ассортименте торговых точек и реальных ценах на продукты питания, а также бытовой химии.

На полках — преимущественно товары, привезенные с территории РФ, есть продукция от местных производителей и небольшая часть — украинских товаров, которые пользуются большим спросом у покупателей.

Как сообщалось ранее, в Горловке закрылся еще один популярный супермаркет — «Амстор», последний из двух, работавших до войны. С начала боевых действий торговые площади «Амстора» были значительно сокращены, затем магазин какое-то время не работал, потом снова открылся. Но несмотря на все попытки, реанимировать торговую деятельность, хоть в каких-то масштабах, не удалось.

Источник: donpress.com