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Ассортимент и цены в супермаркетах Горловки
Большая подборка фотографий с актуальными ценами на самые разнообразные продукты питания в неподконтрольной Горловке была опубликована на сайте Gorlovka.ua.
Снимки были сделаны в магазинах бывшей сети супермаркетов «АТБ» (ныне «Первый республиканский») и местной торговой сети «Аверс». Фотографии дают полное представление об ассортименте торговых точек и реальных ценах на продукты питания, а также бытовой химии.
На полках — преимущественно товары, привезенные с территории РФ, есть продукция от местных производителей и небольшая часть — украинских товаров, которые пользуются большим спросом у покупателей.
Как сообщалось ранее, в Горловке закрылся еще один популярный супермаркет — «Амстор», последний из двух, работавших до войны. С начала боевых действий торговые площади «Амстора» были значительно сокращены, затем магазин какое-то время не работал, потом снова открылся. Но несмотря на все попытки, реанимировать торговую деятельность, хоть в каких-то масштабах, не удалось.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, супермаркет, продукты, Амстор, товар, цены, АТБ, соцсети, продукция, РФ
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