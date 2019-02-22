Бывший "министр ДНР" украл в Москве зарядное устройство

22.02.2019 18:59

Бывшего "министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР" Алексея Красильникова задержали в Москве по подозрению в мелкой краже, пишет 0629.

Об этом он сам написал на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня меня арестовали в МСК по подазрению в краже зарядного устройства. Нахажусь в Московском полицейском участке, Тверском районе ул. Большая Дмитровка2", - написал "экс-министр" (орфография автора)

Также он сообщил, что у него забрали паспорт и ключи от отеля и предположил, что будет задержан и депортирован в Украину.

"Скорее всего буду задержан, задерживали ряд.сотрудники полиции, знали что я министр. Говорят о депортации меня в Украину", - написал он. Это последняя запись Красильникова в социальной сети датирована 20 февраля.

Дальнейшая судьба Красильникова неизвестна. Бывший " и.о. министра агрополитики ДНР" Алексей Красильников в 2014 году попал в опалу к тогдашнему главарю "ДНР" Александру Захарченко и, опасаясь ареста, сбежал в Россию.