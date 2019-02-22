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Архив - Донецкая область

Бывший "министр ДНР" украл в Москве зарядное устройство

22.02.2019 18:59
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Бывший "министр ДНР" украл в Москве зарядное устройство

Бывшего "министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР" Алексея Красильникова задержали в Москве по подозрению в мелкой краже, пишет 0629.
Об этом он сам написал на своей странице в Фейсбуке.
"Сегодня меня арестовали в МСК по подазрению в краже зарядного устройства. Нахажусь в Московском полицейском участке, Тверском районе ул. Большая Дмитровка2", - написал "экс-министр" (орфография автора)
Также он сообщил, что у него забрали паспорт и ключи от отеля и предположил, что будет задержан и депортирован в Украину.
"Скорее всего буду задержан, задерживали ряд.сотрудники полиции, знали что я министр. Говорят о депортации меня в Украину", - написал он. Это последняя запись Красильникова в социальной сети датирована 20 февраля.
Дальнейшая судьба Красильникова неизвестна. Бывший " и.о. министра агрополитики ДНР" Алексей Красильников в 2014 году попал в опалу к тогдашнему главарю "ДНР" Александру Захарченко и, опасаясь ареста, сбежал в Россию.



Теги: Донбасс, министр, Москва, кража, зарядное устройство, ДНР
 
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