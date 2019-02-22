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"Экс-министр ДНР" Красильников арестован в Москве за мелкую кражу, боевику "светит" депортация в Украину
В столице России был арестован коллаборант и бывший "министр ДНР" Алексей Красильников, которого обвиняют в краже мобильного устройства.
Предатель Украины и "экс-министр ДНР" Алексей Красильников был арестован в Москве за кражу, сотрудники полиции могут депортировать его в Украину.
Об этом стало известно из его же сообщения в Facebook от 20 февраля, передает dialog.ua.
Если привести текст без правок для наглядности, то читатели смогут оценить уровень грамотности "министра": "Сегодня меня арестовали в МСК по подазрению в краже зарядного устройства. нахажусь в Московской полицейском участке, Тверском районе ул. Большая Дмитровка2. отобрали паспорт. ключи от отеля.6 часов сижу в ожидании. скорее всего буду задержан. задкрживали ряд. сотрудники полиции, знали что я министр. говорят о депортации меня вУкраину". Известно, что Красильников - коренной дончанин и занимал должность "министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР". Его имя фигурирует в базе "Миротворца", а в 2014-м боевик баллотировался на пост "главаря ДНР".
Теги: Россия, Донбасс, министр, кража, полиция, боевик, депортация, задержание, ДНР
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