Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Шахтерска

22.02.2019 13:22

На временно оккупированной территории Донецкой области, предположительно в Приазовье, ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Шахтерска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 18 февраля 2019 года, предположительно в Приазовье, ликвидирован боевик «ДНР» Лыков Александр Александрович.

О Лыкове известно, что он родился в Шахтерске 29 апреля 1990 года.