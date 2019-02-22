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Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Шахтерска
22.02.2019 13:22
На временно оккупированной территории Донецкой области, предположительно в Приазовье, ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Шахтерска.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает источник, 18 февраля 2019 года, предположительно в Приазовье, ликвидирован боевик «ДНР» Лыков Александр Александрович.
О Лыкове известно, что он родился в Шахтерске 29 апреля 1990 года.
Теги: Донбасс, Шахтерск, ликвидация, боевик, ДНР, Приазовье
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