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На Донбассе боевики "Л/ДНР" стреляют по своим позициям: разведка Украины назвала ошеломительную причину этого
Сепаратисты из недореспублик "ЛНР" и "ДНР" умудряются совершенно разными способами ликвидировать самих себя, что значительно облегчает задачу бойцам Вооруженных сил Украины. Украинский полковник Дмитрий Гуцуляк, который является спикером пресс-центра Министерства обороны Украины, уведомил, что из-за банальной неподготовленности личного состава пророссийских боевиков "Л/ДНР" имеют место быть обстрелы своих позиций из-за ошибок в минометных расчетах, а это является серьезной угрозой для местных жителей, передает "Диалог.UA".
В частности, 19-20 февраля нынешнего года, во время попыток нанести огневое поражение военнослужащим ВСУ, минометные расчеты террористических войск умудрились обстрелять свои же позиции. Вдобавок из-за того, что личный состав сепаратистов является неподготовленным в действиях по снаряжению мин, порядка 50% выстрелянных боеприпасов просто-напросто не детонировали. Гуцуляк отметил, что согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование боевиков и "ихтамнетов" в данный период времени занимается наращиванием боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецка) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил страны-агрессора. Тем временем воины украинской армии мастерски расправляются с сепаратистами, а также ликвидируют их именитых командиров.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, обстрелы, позиции
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