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На Донбассе сепаратисты "ДНР" открыли огонь по населенным пунктам: оккупанты хотят добиться обострения конфликта
Стало известно о том, что на Донбассе российскими оккупантами был проведен очередной обстрел жилой постройки.
Информация предоставлена на сайте пресс-центра ООС, передает "Диалог.UA".
Вооруженные формирования России продолжают совершать обстрелы населенных пунктов. Такие действия несут в себе угрозу для мирных людей, а также наносится вред гражданской инфраструктуре Донбасса. Как сообщается, российскими оккупантами был открыт огонь в направлении поселка Водяное, использовался миномет калибра 120 мм. Когда наблюдатели группы украинской стороны СЦКК прибыли на место обстрела, то зафиксировали ряд повреждений жилого комплекса, а также близлежащей территории.
В результате обстрела со стороны боевиков "ДНР", к счастью, удалось избежать пострадавших. В ведомстве обращают внимание на то, что действия подобного рода говорят о том, что российские оккупанты не желают следовать режиму прекращения огня. Более того, провоцируют украинскую сторону на обострение конфликта.
Теги: Россия, Донбасс, повреждения, ДНР, потери, обстрелы, СЦКК, ООС
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