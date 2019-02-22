Низкие тарифы на коммуналку: «Министр ДНР» заявил о задержке зарплат у коммунальщиков

22.02.2019 08:28

«Министр ЖКХ ДНР» Сергей Наумец признал, что в коммунальной сфере «республики» низкий уровень зарплат и выплачивается она с задержками. Об этом он рассказал в интервью местной газете, информируют Донецкие новости.

Сначала Наумец преподнес как достижение, что в «ДНР» уровень коммунальных тарифов остался на довоенном уровне. Но потом объяснил проблемы с выплатой зарплат коммунальщикам именно несоответствием расценок реальной себестоимости услуг ЖКХ.

«Проблемы с заработной платой на некоторых коммунальных предприятиях действительно существуют. Отчасти виной этому и низкие тарифы. Несмотря на довольно хороший уровень оплаты коммунальных услуг населением – 88,8% – они не возмещают стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг. Так как тарифы формировались еще в 2010-2012 годах, а вот дотации отрасли на уровне бюджета пока не предусмотрены», – сказал «министр».

Он акцентировал и на нехватке кадров, что «жилищно-коммунальная отрасль нуждается в специалистах рабочих профессий». «Однако ситуация не является критичной. У нас достаточно квалифицированных специалистов, чтобы обеспечить граждан жилищно-коммунальными услугами», – добавил он.

При этом в иной статье данного выпуска газеты жители Донецка жалуются, что впервые за последние 5 лет коммунальщики этой зимой не справились с уборкой снега и борьбой с гололедицей. Но работник ЖЭКа Анатолий пояснил, что за такую мизерную зарплату никто не хочет работать, поэтому нынешние дворники – это преимущественно женщины-пенсионеры, которым не по силам тяжелая физическая работа.

«Да что тут говорить, зарплаты маленькие, люди увольняются. Работа ведь у дворника грязная, тяжелая, зарплата небольшая. Мало кто согласен работать в таких условиях… Вы посмотрите, кто у нас сейчас работает – в основном пенсионеры. В таких условиях, как нынешней зимой, они просто физически не могут справиться. Вот жильцы говорят, что не расчищают снег, не посыпают дорожки, не разбивают лед. А вы попробуйте в 60 лет по 8 часов кидать снег лопатой и колоть лед. А насчет посыпки – тема отдельная… Сейчас тротуар посыпается не песком, а граншлаком. Раньше, когда работал Донецкий металлургический завод, ЖЭКи оперативно закупали граншлак и рассыпали его на территории. Сейчас граншлак, насколько я знаю, был завезен еще осенью. Но у него есть одна особенность: при влаге он цементируется, и эту кучу просто невозможно разбить. Вот так и получается: что наковыряли, то и высыпали», – пояснил ситуацию сотрудник ЖЭКа.

Отметим, что согласно данным «республиканского центра занятости», на данный момент в Донецке требуются 122 дворника (всего по «ДНР» – 219).

Средняя зарплата по вакансиям дворника в Донецке – 3 760 руб. (1 541 грн по местному курсу валют), при этом:

83% вакантных мест – с окладами 3 032 – 4 000 руб. (1 243 – 1 639 грн);

16% – с окладами 4 001 – 5 000 руб. (1 639 – 2 049 грн);

и всего 1 вакансия с окладом 6300 руб. (2 582 грн), но здесь приглашается желающий работать лишь на 0,5 ставки.