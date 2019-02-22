- Низкие тарифы на коммуналку: «Министр ДНР» заявил о задержке зарплат у коммунальщиков08:28
- Вслед за Пушилиным с предложением к Киеву выступил главарь "ЛНР" Пасечник - Москва "дергает за ниточки"08:09
- В Горловке обстрелом поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс: большая потеря воды07:51
- Двое украинских бойцов получили ранения на Донбассе: террористы "гатят" из орудий, запрещенных Минском 22:07
- В Мариуполе у бродячего щенка выявили бешенство21:45
- Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке проверяют мужчин до 50, на Каргиле не проехали 30 авто21:33
- «Не будет мира»: Кучма раскрыл детали Минских соглашений20:52
- Подразделения НВФ ударили из запрещенного оружия: ранены 2 бойца ВСУ19:05
- В Раде ответили, дождутся ли «псевдореспублики» прямых переговоров с Порошенко16:45
- В «ДНР»: Перевозчик отказался возить жителей трех сел 16:30
Низкие тарифы на коммуналку: «Министр ДНР» заявил о задержке зарплат у коммунальщиков
«Министр ЖКХ ДНР» Сергей Наумец признал, что в коммунальной сфере «республики» низкий уровень зарплат и выплачивается она с задержками. Об этом он рассказал в интервью местной газете, информируют Донецкие новости.
Сначала Наумец преподнес как достижение, что в «ДНР» уровень коммунальных тарифов остался на довоенном уровне. Но потом объяснил проблемы с выплатой зарплат коммунальщикам именно несоответствием расценок реальной себестоимости услуг ЖКХ.
«Проблемы с заработной платой на некоторых коммунальных предприятиях действительно существуют. Отчасти виной этому и низкие тарифы. Несмотря на довольно хороший уровень оплаты коммунальных услуг населением – 88,8% – они не возмещают стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг. Так как тарифы формировались еще в 2010-2012 годах, а вот дотации отрасли на уровне бюджета пока не предусмотрены», – сказал «министр».
Он акцентировал и на нехватке кадров, что «жилищно-коммунальная отрасль нуждается в специалистах рабочих профессий». «Однако ситуация не является критичной. У нас достаточно квалифицированных специалистов, чтобы обеспечить граждан жилищно-коммунальными услугами», – добавил он.
При этом в иной статье данного выпуска газеты жители Донецка жалуются, что впервые за последние 5 лет коммунальщики этой зимой не справились с уборкой снега и борьбой с гололедицей. Но работник ЖЭКа Анатолий пояснил, что за такую мизерную зарплату никто не хочет работать, поэтому нынешние дворники – это преимущественно женщины-пенсионеры, которым не по силам тяжелая физическая работа.
«Да что тут говорить, зарплаты маленькие, люди увольняются. Работа ведь у дворника грязная, тяжелая, зарплата небольшая. Мало кто согласен работать в таких условиях… Вы посмотрите, кто у нас сейчас работает – в основном пенсионеры. В таких условиях, как нынешней зимой, они просто физически не могут справиться. Вот жильцы говорят, что не расчищают снег, не посыпают дорожки, не разбивают лед. А вы попробуйте в 60 лет по 8 часов кидать снег лопатой и колоть лед. А насчет посыпки – тема отдельная… Сейчас тротуар посыпается не песком, а граншлаком. Раньше, когда работал Донецкий металлургический завод, ЖЭКи оперативно закупали граншлак и рассыпали его на территории. Сейчас граншлак, насколько я знаю, был завезен еще осенью. Но у него есть одна особенность: при влаге он цементируется, и эту кучу просто невозможно разбить. Вот так и получается: что наковыряли, то и высыпали», – пояснил ситуацию сотрудник ЖЭКа.
Отметим, что согласно данным «республиканского центра занятости», на данный момент в Донецке требуются 122 дворника (всего по «ДНР» – 219).
Средняя зарплата по вакансиям дворника в Донецке – 3 760 руб. (1 541 грн по местному курсу валют), при этом:
83% вакантных мест – с окладами 3 032 – 4 000 руб. (1 243 – 1 639 грн);
16% – с окладами 4 001 – 5 000 руб. (1 639 – 2 049 грн);
и всего 1 вакансия с окладом 6300 руб. (2 582 грн), но здесь приглашается желающий работать лишь на 0,5 ставки.
Теги: Донбасс, зарплата, коммунальные услуги, тарифы, ДНР
- С 1 марта выросли тарифы на электроэнергию
- В "ДНР" подняли тарифы на отопление для предприятий и предпринимателей
- Поднимут тариф – не платите: Добкин призвал украинцев не платить за коммуналку
- Низкие тарифы на коммуналку теперь недопустимы - законопроект ВР
- Что будет с тарифами: эксперт развеял мифы
- Высокие тарифы прижали - украинцы начали сдавать жилье в аренду бесплатно
- Низкие тарифы на коммуналку: «Министр ДНР» заявил о задержке зарплат у коммунальщиков08:28
- Вслед за Пушилиным с предложением к Киеву выступил главарь "ЛНР" Пасечник - Москва "дергает за ниточки"08:09
- В Горловке обстрелом поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс: большая потеря воды07:51
- "Стоял, никого не трогал, и тут подъехала "Нива"" - казаки "ЛНР" запугали Новоалександровку поножовщиной07:28
- Двое украинских бойцов получили ранения на Донбассе: террористы "гатят" из орудий, запрещенных Минском 22:07
- В Мариуполе у бродячего щенка выявили бешенство21:45
- Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке проверяют мужчин до 50, на Каргиле не проехали 30 авто21:33
- «Не будет мира»: Кучма раскрыл детали Минских соглашений20:52
- Подразделения НВФ ударили из запрещенного оружия: ранены 2 бойца ВСУ19:05
- В Раде ответили, дождутся ли «псевдореспублики» прямых переговоров с Порошенко16:45
- Низкие тарифы на коммуналку: «Министр ДНР» заявил о задержке зарплат у коммунальщиков08:28
- Вслед за Пушилиным с предложением к Киеву выступил главарь "ЛНР" Пасечник - Москва "дергает за ниточки"08:09
- В Горловке обстрелом поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс: большая потеря воды07:51
- "Стоял, никого не трогал, и тут подъехала "Нива"" - казаки "ЛНР" запугали Новоалександровку поножовщиной07:28
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Двое украинских бойцов получили ранения на Донбассе: террористы "гатят" из орудий, запрещенных Минском 22:07
- В Мариуполе у бродячего щенка выявили бешенство21:45
- Ситуация на блокпостах ОРДО: в Горловке проверяют мужчин до 50, на Каргиле не проехали 30 авто21:33
- В Украине вступают в силу новые правила получения автономеров21:15
- «Не будет мира»: Кучма раскрыл детали Минских соглашений20:52
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Найден растительный эликсир молодости09:31
- Нумерология номера телефона: как он влияет на вашу жизнь07:43
- Выписывать бесплатные лекарства украинцам будут по-новому: что важно знать07:30
- Популярные тренды фотообоев14:48
- Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так09:45
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- "13 убитых, и это только за 2 дня", - ВСУ громят позиции врага, потери "Л/ДНР" уже не скрыть
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери