Подразделения НВФ нарушили перемирие и понесли серьезные потери

22.02.2019 09:11

За прошедшие сутки члены НВФ семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение четыре раза.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» позиции украинских военных были обстреляны четыре раза, а в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» — три раза.

В результате обстрелов трое бойцов ВСУ получили ранения.

По данным украинской разведки, 21 февраля трех членов НВФ убили и четверо ранили.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял украинские позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Екатериновка.