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Подразделения НВФ нарушили перемирие и понесли серьезные потери
За прошедшие сутки члены НВФ семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение четыре раза.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» позиции украинских военных были обстреляны четыре раза, а в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» — три раза.
В результате обстрелов трое бойцов ВСУ получили ранения.
По данным украинской разведки, 21 февраля трех членов НВФ убили и четверо ранили.
С начала текущих суток противник один раз обстрелял украинские позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Екатериновка.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, НВФ, ООС
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