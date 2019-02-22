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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах ОРДО: на Перлыне много машин, на Каргиле медленный пропуск

22.02.2019 20:23
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Ситуация на блокпостах ОРДО: на Перлыне много машин, на Каргиле медленный пропуск

Сегодня на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области, расположенных вдоль линии разграничения в течение дня наблюдались большие очереди на Бахмутском направлении. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс.
Так, на Бахмутском направлении с самого утра были серьезные очереди. Утром своей очереди на проезд ожидали 230 авто и пешая очередь из 350 человек:
«По состоянию на 08.40 на блок посту 230 автомобилей, 38 автобусов, до 350 человек пешей очереди»
«13:24 На въезд Горловка около 35−40 машин двигаемся медленно, но уверенно»
При этом на Марьинском направлении на Каргиле в первой половине дня было слабое движение и достаточно большое количество автомобилей:
«Каргил -ж-па. В Донецк. Но на выезд из Донецка движения тоже нет. Машины на спуске с моста и обычные и льгота».
«Движение стало, машины прибывают, очередь растет»
«Каргил Льгота до щита около 30. Основная возле туалетов около 70. Из Донецка»
«Запускают 5−7 льготы, пару суперльгота и 7−10 основной. Раз в 25−30 минут В Дон. не вижу ((«
«14:28 В Донецк очень много машин больше 100. все стоят»
В то же время в Еленовке на Мариупольском направлении машин было не так много и отмечалось активное движение, в то время, как на Перлыне очереди были большие:
«Еленовка в Украину до второго туалета … движение немного веселее. Льготы мало. В Донецк почти никого»
«Еленовка в Донецк-на проверку
На Перлине очень много машин»
«Еленовку проехал за 3 часа. Теперь на Перлине стою. Машин 50»
«Еленовка в Донецк до 10 машин «

«Из Донецка по Еленовке встали 30-е, через 1,20 уже стоим на 0
На 0 в Украину до 1 туалета»
«Новотроицк в Мариуполь на знаке 70»



Теги: Донбасс, машины, люди, блокпост, очереди, ОРДО
 
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