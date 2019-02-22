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Ситуация в пунктах пропуска днем 22 февраля
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, пишут Донецкие новости.
По состоянию на день сегодня, 22 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
Надя: «13:02. В Майорске из Украины очереди нет, все по мере подъезда машин, только льгота идет без остановки. Украину прошли за 15 минут»;
Надя: «13:04. На въезд Горловка около 35-40 машин двигаемся медленно, но уверенно».
КПВВ «Марьинка»:
Денис: «10:00. "Каргилл" в Донецк. Основная около 50 машин. Льгота около 10 машин»;
Денис: «10:44. "Каргилл" – Донецк. Протяжки раз в 40-50 минут. Движение есть. Льгота на уровне 10-15 машин»;
Денис: «12:32. "Каргилл" как всегда ***а. Все остановилось. Движения нет. Перевозчики есть. "Каргилл" это теперь частная собственность, этакий Ватикан. Очередь льгота, суперльгота, и еще сквозняки в режиме бога»;
«Bad»: «12:33. "Каргилл" в Донецк. Основная – 70. Льгота – 33. Суперльгота – 15»;
Денис: «12:44. "Каргилл" на выезд из Донецка движения тоже нет. Машины на спуске с моста и обычные и льгота»;
Никита: «14:17. "Каргилл". В Донецк на ДНР машин 100 в основной. + Три льготы стоит. Стоим уже часов 5, заехали 38-ми были».
КПВВ «Новотроицкое»:
«Администратор»: «10:03. В Еленовке в сторону Украины льгота 35, основная 80»;
«Gunter»: «10:15. Новотроицк в Донецк 45, льготы 25»;
«In40e»: «10:16. Еленовка в Украину. По-прежнему между вторым и третьим туалетом. За час продвинулись на 10 машин»;
«In40e»: «10:58. Еленовка в Украину до второго туалета. Движение немного веселее. Льготы мало. В Донецк почти никого»;
«In40e»: «11:38. Еленовка в Украину между первым и вторым туалетом. Льготы 5 машин»;
Наталья: «11:44. Еленовка в Донецк – на проверку. На "Перлине" очень много машин»;
«NK»: «12:25. Еленовку проехал за 3 часа. Теперь на "Перлине" стою. Машин 50. Сейчас в Еленовке мало машин в обе стороны»;
«NK»: «13:00. На "Перлыне" есть движение. В Украину»;
«NK»: «13:04. Еленовка в Донецк почти никого»;
«Администратор»: «13:26. На "Перлыне" (нулевой) в сторону Мариуполя машин 80, движение слабое»;
«NK»: «13:33. "Перлыну" проехали за 50 минут. В Новотроицком в сторону Волновахи 30 машин»;
Анастасия: «13:47. Еленовка в Донецк до 10 машин. Из Донецка по Еленовке встали 30-е, через 1:20 уже стоим на "нулевом". На "нулевом" в Украину до 1 туалета»;
Анастасия: «14:03. Новотроицк в Мариуполь на знаке "70"»;
«NK»: «14:15. Новотроицк в Донецк где-то 100 машин»;
«Д»: «14:25. В Еленовке в сторону Волновахи 30 основной, 10 льготы».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, машины, люди, КПВВ, очереди
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