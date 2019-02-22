Ситуация в пунктах пропуска днем 22 февраля

22.02.2019 15:49

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, пишут Донецкие новости.

По состоянию на день сегодня, 22 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Надя: «13:02. В Майорске из Украины очереди нет, все по мере подъезда машин, только льгота идет без остановки. Украину прошли за 15 минут»;

Надя: «13:04. На въезд Горловка около 35-40 машин двигаемся медленно, но уверенно».

КПВВ «Марьинка»:

Денис: «10:00. "Каргилл" в Донецк. Основная около 50 машин. Льгота около 10 машин»;

Денис: «10:44. "Каргилл" – Донецк. Протяжки раз в 40-50 минут. Движение есть. Льгота на уровне 10-15 машин»;

Денис: «12:32. "Каргилл" как всегда ***а. Все остановилось. Движения нет. Перевозчики есть. "Каргилл" это теперь частная собственность, этакий Ватикан. Очередь льгота, суперльгота, и еще сквозняки в режиме бога»;

«Bad»: «12:33. "Каргилл" в Донецк. Основная – 70. Льгота – 33. Суперльгота – 15»;

Денис: «12:44. "Каргилл" на выезд из Донецка движения тоже нет. Машины на спуске с моста и обычные и льгота»;

Никита: «14:17. "Каргилл". В Донецк на ДНР машин 100 в основной. + Три льготы стоит. Стоим уже часов 5, заехали 38-ми были».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «10:03. В Еленовке в сторону Украины льгота 35, основная 80»;

«Gunter»: «10:15. Новотроицк в Донецк 45, льготы 25»;

«In40e»: «10:16. Еленовка в Украину. По-прежнему между вторым и третьим туалетом. За час продвинулись на 10 машин»;

«In40e»: «10:58. Еленовка в Украину до второго туалета. Движение немного веселее. Льготы мало. В Донецк почти никого»;

«In40e»: «11:38. Еленовка в Украину между первым и вторым туалетом. Льготы 5 машин»;

Наталья: «11:44. Еленовка в Донецк – на проверку. На "Перлине" очень много машин»;

«NK»: «12:25. Еленовку проехал за 3 часа. Теперь на "Перлине" стою. Машин 50. Сейчас в Еленовке мало машин в обе стороны»;

«NK»: «13:00. На "Перлыне" есть движение. В Украину»;

«NK»: «13:04. Еленовка в Донецк почти никого»;

«Администратор»: «13:26. На "Перлыне" (нулевой) в сторону Мариуполя машин 80, движение слабое»;

«NK»: «13:33. "Перлыну" проехали за 50 минут. В Новотроицком в сторону Волновахи 30 машин»;

Анастасия: «13:47. Еленовка в Донецк до 10 машин. Из Донецка по Еленовке встали 30-е, через 1:20 уже стоим на "нулевом". На "нулевом" в Украину до 1 туалета»;

Анастасия: «14:03. Новотроицк в Мариуполь на знаке "70"»;

«NK»: «14:15. Новотроицк в Донецк где-то 100 машин»;

«Д»: «14:25. В Еленовке в сторону Волновахи 30 основной, 10 льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.