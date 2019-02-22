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"Смотрите, любители Путина, как Россия разрушила наш город". ВИДЕО
Дебальцево, небольшой городок на востоке страны, серьезно пострадал от военных действий. Чуть более четырех лет назад российско-гибридная армия "освободила" населенный пункт от Украины (мирной жизни, инфраструктурных объектов, пенсий и зарплат), превратив его в руины и погубив десятки местных жителей.
Пользователь соцсетей Aleks Afonin только через несколько лет после драматических событий, в результате которых его родной город Дебальцево оказался в руках пророссийских террористов, решился поделиться снятыми им самим кадрами. На них можно увидеть ужасные последствия "освобождения Донбасса" в исполнении "братской России". Об этом сообщает "Диалог.UA".
Алекс выложил видео в УouТube под названием "Дебальцево. Война".
"4 года назад спустя 2-3 дня после затишья (20-21.02.2015) я взял камеру и заснял кусочек своего района. Тут мой дом, двор, школа, дом культуры. Это лишь малая часть нашего района вблизи с моим домом. К сожалению, запечатлеть удалось далеко не все последствия обстрелов. Люди, которые до сих пор в Краматорске, Славянске, Мариуполе, ждут, когда в их дом придет "русский мир", - задумайтесь. Вот так "русский мир" пришел в мой город", - подписал житель Дебальцево кадры, опубликованные 21 февраля. Простой любительский ролик, практически без текста и пояснений автора, является ярким свидетельством того, как оккупанты на самом деле относятся к жителям Донецкой и Луганской областей. На словах клянутся в вечной дружбе и обещают поддержку. На деле же используют в собственных целях и уничтожают без малейшего сожаления все, что строили целые поколения украинцев. Восстанавливать разрушенную инфраструктуру города захватчики даже не думают: четыре года населенный пункт стоит в руинах, а его территорию покинула почти половина жителей. Тем временем в городе пышно отметили годовщину "присоединения к ДНР". По улицам пронесли портрет ребенка, погибшего во время обстрела российских "Градов" – в его трагической смерти террористы обвиняют Киев.
Теги: Россия, Донбасс, война, Дебальцево, обстрел, годовщина, террористы, соцсети
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