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Страшно, но мы привыкли: Будни жителей прифронтового поселка Мироновский
Прифронтовой поселок Мироновское (Донецкая обл.) расположен всего в 4 км от линии разграничения. Зимой 2015 года во время боев за Дебальцево населенный пункт подвергся массивным обстрелам. Сейчас снаряды в поселок не долетают, но звуки боевых действий здесь слышны постоянно, пишут Донецкие новости.
«Разбитый вот один дом, часть дома. Тут погибла девочка, а там дом полностью сгорел. Снаряды летели, попадали. Там – зеленый дом, снаряд прямо рядом упал. 15,5 тыс. населения было здесь. Люди разъехались. А поселок был красивейший, хороший», – вспоминает местный житель Николай.
«Мы уже привыкли. Бывает страшно, но мы уже привыкли. Уже так не стреляют, слава Богу, что надо прятаться. Мы в 2015 году уезжали совсем отсюда», – говорит жительница Мироновского Елена.
Вернуться в прифронтовой поселок после обстрелов 2015 года решились не все выехавшие тогда местные жители. Сейчас в Мироновском проживает около 5 тыс. человек. Большинство предприятий до сих пор не возобновили свою работу, а разрушенные жилые дома в центре Мироновского напоминают декорации из фильмов о войне.
Из-за обстрелов в поселке Мироновское закрыли школу-интернат, в которой учились свыше 50 детей. Но, несмотря на близость к линии фронта, местные жители возвращаются к мирной жизни, и даже устраивают литературные вечера.
Теги: Донбасс, война, Мироновка, страх, разрушения, фронт
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