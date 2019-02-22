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Украинцы в опросе рассказали, как вернуть оккупированный Донбасс
Около 62% украинцев считают, что возвращать территории Донбасса стоит лишь политико-дипломатическим путем.
Об этом говорится в опросе центра "Социс", передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский по-прежнему возглавляет президентский рейтинг выборов 2019 года, за ним все также следует Порошенко и Тимошенко. Опрос проводился с 8 по 18 февраля 2019 года во всех областях Украины (без учета населения Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность исследования - 2,1%, в опросе приняло участие 2409 респондентов. Отмечается, что лишь 9% опрошенных выступают за военное наступление на оккупированные территории и возвращения их военной силой. Но возвращения территорий политико-дипломатическим путем высказалось 62% граждан. 10% опрошенных выступили за заморозку конфликта. 7,7% высказались за то, чтобы отказаться от территорий.
Историк Сергей Климовский считает, существуют реальные шансы, что власти РФ выведут свои войска из Украины в текущем году - к концу 2019 г. Москва сама вручит "ключи от Донбасса" Германии и Франции.
Теги: политика, Донбасс, конфликт, статистика, опрос, дипломатия, РФ
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