Украинцы в опросе рассказали, как вернуть оккупированный Донбасс

22.02.2019 17:40

Около 62% украинцев считают, что возвращать территории Донбасса стоит лишь политико-дипломатическим путем.

Об этом говорится в опросе центра "Социс", передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский по-прежнему возглавляет президентский рейтинг выборов 2019 года, за ним все также следует Порошенко и Тимошенко. Опрос проводился с 8 по 18 февраля 2019 года во всех областях Украины (без учета населения Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность исследования - 2,1%, в опросе приняло участие 2409 респондентов. Отмечается, что лишь 9% опрошенных выступают за военное наступление на оккупированные территории и возвращения их военной силой. Но возвращения территорий политико-дипломатическим путем высказалось 62% граждан. 10% опрошенных выступили за заморозку конфликта. 7,7% высказались за то, чтобы отказаться от территорий.

Историк Сергей Климовский считает, существуют реальные шансы, что власти РФ выведут свои войска из Украины в текущем году - к концу 2019 г. Москва сама вручит "ключи от Донбасса" Германии и Франции.