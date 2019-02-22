В центре Донецка был обнаружен пакет с взрывчаткой

22.02.2019 11:51

21 февраля в центре неподконтрольного Украине Донецка была найдена и изъята граната.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передает donpress.com.

По информации, инцидент произошел на проспекте 25-летия РККА в Ворошиловском районе города. Сотрудники «МВД ДНР» изъяли полиэтиленовый пакет, в котором была обнаружена ручная граната Ф-1.

Также, в «ведомстве» добавили, что в подземном переходе на железнодорожном вокзале в Киевском районе был выявлен подозрительный сверток. При осмотре наличия взрывчатки в нем не обнаружили