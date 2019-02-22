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Архив - Донецкая область

В центре Донецка был обнаружен пакет с взрывчаткой

22.02.2019 11:51
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В центре Донецка был обнаружен пакет с взрывчаткой

21 февраля в центре неподконтрольного Украине Донецка была найдена и изъята граната.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передает donpress.com.

По информации, инцидент произошел на проспекте 25-летия РККА в Ворошиловском районе города. Сотрудники «МВД ДНР» изъяли полиэтиленовый пакет, в котором была обнаружена ручная граната Ф-1.

Также, в «ведомстве» добавили, что в подземном переходе на железнодорожном вокзале в Киевском районе был выявлен подозрительный сверток. При осмотре наличия взрывчатки в нем не обнаружили



Теги: Донецк, Донбасс, взрывчатка, МВД, граната, железнодорожный вокзал, ДНР
 
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