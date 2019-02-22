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В детсаду Донецка дети в военной форме поздравили членов НВФ с 23 февраля. ВИДЕО

22.02.2019 22:31
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В детсаду Донецка дети в военной форме поздравили членов НВФ с 23 февраля. ВИДЕО

Детей детского сада «Аленка», расположенном в неподконтрольном Украине Донецке, организовали поздравлять с 23 февраля членов НВФ «ДНР».

Соответствующее видео опубликовано «министерством информации республики», передает donpress.com.

В ролике видно, что дети в возрасте от 4 лет, одетые в военную форму (пилотки, гимнастерки и тельняшки), читали приглашенным в ясли-сад «военнослужащим ДНР» стихи, прославляя воинскую службу. Отмечается, что данную «делегацию» возглавлял абхазский наемник, командир интербригады «Пятнашка» Ахрик Авидзба по кличке «Абхаз».



Теги: Донецк, Донбасс, дети, поздравление, 23 февраля, военная форма, детский сад , ДНР, НВФ
 
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