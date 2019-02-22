В детсаду Донецка дети в военной форме поздравили членов НВФ с 23 февраля. ВИДЕО

22.02.2019 22:31

Детей детского сада «Аленка», расположенном в неподконтрольном Украине Донецке, организовали поздравлять с 23 февраля членов НВФ «ДНР».

Соответствующее видео опубликовано «министерством информации республики», передает donpress.com.

В ролике видно, что дети в возрасте от 4 лет, одетые в военную форму (пилотки, гимнастерки и тельняшки), читали приглашенным в ясли-сад «военнослужащим ДНР» стихи, прославляя воинскую службу. Отмечается, что данную «делегацию» возглавлял абхазский наемник, командир интербригады «Пятнашка» Ахрик Авидзба по кличке «Абхаз».