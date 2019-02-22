В «ДНР» становится все меньше врачей

22.02.2019 18:41

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области работают 9110 врачей. Об этом сегодня, 22 февраля, заявила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы, пишут Донецкие новости.

Долгошапко подчеркнула, что дефицит врачей в «ДНР» составляет более 5 тыс. человек, средних медработников – более 7,5 тыс. человек.

«Численность врачей в республике на 1 января 2019 года составляет 9 110 человек, что на 135 врачей (1,5%) меньше, чем в 2017 году (9 245 человек); количество средних медработников – 18 037 человек (на 259 человек меньше в сравнении с 2017 годом (18 296 человек)», – сказала она.

«Число амбулаторных посещений врачей, включая профилактические и посещения стоматологов, составило 20 111,8 тыс., что меньше, чем в 2017 году, на 289,5 тыс., и на 633,4 тыс. – чем в 2016 году», – добавила «министр».

Напомним, в «минздраве ДНР» признали острый дефицит медицинских кадров: в больницах не хватает более 5 тыс. врачей и более 7,5 тыс. медработников среднего звена.

Как сообщалось ранее, в сфере здравоохранения «ДНР» сейчас не хватает 53% сотрудников, основная причина – низкая заработная плата. Только Донецку необходимы:

439 медсестер, предлагаемая по большинству позиций зарплата – 3 184-3 608 руб. (1 350-1 530 грн по местному курсу валют);

442 врача – 3 397-4 901 (1 440-2 080 грн).

Напомним, в «ДНР» больницы обеспечены медикаментами менее чем на 24%.