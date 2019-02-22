- Бывший "министр ДНР" украл в Москве зарядное устройство18:59
- В «ДНР» становится все меньше врачей18:41
- Украинцы в опросе рассказали, как вернуть оккупированный Донбасс17:40
- В Горловке школьники, медики и учителя собирают продукты для членов НВФ16:42
- "Экс-министр ДНР" Красильников арестован в Москве за мелкую кражу, боевику "светит" депортация в Украину15:59
- Ситуация в пунктах пропуска днем 22 февраля15:49
- "Смотрите, любители Путина, как Россия разрушила наш город". ВИДЕО13:38
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Шахтерска13:22
- Страшно, но мы привыкли: Будни жителей прифронтового поселка Мироновский12:07
- В центре Донецка был обнаружен пакет с взрывчаткой11:51
В «ДНР» становится все меньше врачей
На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области работают 9110 врачей. Об этом сегодня, 22 февраля, заявила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы, пишут Донецкие новости.
Долгошапко подчеркнула, что дефицит врачей в «ДНР» составляет более 5 тыс. человек, средних медработников – более 7,5 тыс. человек.
«Численность врачей в республике на 1 января 2019 года составляет 9 110 человек, что на 135 врачей (1,5%) меньше, чем в 2017 году (9 245 человек); количество средних медработников – 18 037 человек (на 259 человек меньше в сравнении с 2017 годом (18 296 человек)», – сказала она.
«Число амбулаторных посещений врачей, включая профилактические и посещения стоматологов, составило 20 111,8 тыс., что меньше, чем в 2017 году, на 289,5 тыс., и на 633,4 тыс. – чем в 2016 году», – добавила «министр».
Напомним, в «минздраве ДНР» признали острый дефицит медицинских кадров: в больницах не хватает более 5 тыс. врачей и более 7,5 тыс. медработников среднего звена.
Как сообщалось ранее, в сфере здравоохранения «ДНР» сейчас не хватает 53% сотрудников, основная причина – низкая заработная плата. Только Донецку необходимы:
439 медсестер, предлагаемая по большинству позиций зарплата – 3 184-3 608 руб. (1 350-1 530 грн по местному курсу валют);
442 врача – 3 397-4 901 (1 440-2 080 грн).
Напомним, в «ДНР» больницы обеспечены медикаментами менее чем на 24%.
Теги: Донбасс, врачи, число, ДНР
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов
- Врач в Донецке незаконно выдал 99 рецептов на получение сильнодействующих лекарственных препаратов
- Врачи ушли с пляжей, спасателям прибавилось работы
- Четверым пострадавшим от мороза ампутируют конечности
- Врачей и учителей в Макеевку заманивают квартирами
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов
- Бывший "министр ДНР" украл в Москве зарядное устройство18:59
- В «ДНР» становится все меньше врачей18:41
- ВСУ нанесли мощный удар по танкам «ЛНР». ВИДЕО17:58
- Украинцы в опросе рассказали, как вернуть оккупированный Донбасс17:40
- В Горловке школьники, медики и учителя собирают продукты для членов НВФ16:42
- "Экс-министр ДНР" Красильников арестован в Москве за мелкую кражу, боевику "светит" депортация в Украину15:59
- Ситуация в пунктах пропуска днем 22 февраля15:49
- "Смотрите, любители Путина, как Россия разрушила наш город". ВИДЕО13:38
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1990 года рождения, уроженец Шахтерска13:22
- Страшно, но мы привыкли: Будни жителей прифронтового поселка Мироновский12:07
- Бывший "министр ДНР" украл в Москве зарядное устройство18:59
- В «ДНР» становится все меньше врачей18:41
- Отпустил с поводка и приказал "рвать": подробности гибели девушки в Николаеве растерзаной псом. ВИДЕО18:24
- ВСУ нанесли мощный удар по танкам «ЛНР». ВИДЕО17:58
- Украинцы в опросе рассказали, как вернуть оккупированный Донбасс17:40
- Погода на выходные: Снег, мороз, метели17:22
- РФ может захватить иностранных наблюдателей в Керченском проливе17:06
- В Горловке школьники, медики и учителя собирают продукты для членов НВФ16:42
- Дипломатическое самоубийство: в Украине возмутились хамским интервью будущего посла Польши16:23
- "Экс-министр ДНР" Красильников арестован в Москве за мелкую кражу, боевику "светит" депортация в Украину15:59
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Найден растительный эликсир молодости09:31
- Нумерология номера телефона: как он влияет на вашу жизнь07:43
- Выписывать бесплатные лекарства украинцам будут по-новому: что важно знать07:30
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие
- Вслед за Пушилиным с предложением к Киеву выступил главарь "ЛНР" Пасечник - Москва "дергает за ниточки"