В Горловке обстрелом поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс: большая потеря воды

22.02.2019 07:51

Так называемый «мэр» неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области Иван Приходько на своей странице в соцсети сообщил, что под обстрел попал водовод канала Северский Донец-Донбасс.

Об этом он сообщил на своей старнцие в соцсети, передает donpress.com.

Так, «глава горадминистрации» уточнил:

«Вчера во время обстрела окраин Горловки в районе Шумов снаряд попал в водовод канала Северский Донец-Донбасс. Сейчас наблюдается большая потеря воду.

Возможности подхода к водоводу пока нет».