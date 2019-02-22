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Архив - Донецкая область

В Горловке обстрелом поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс: большая потеря воды

22.02.2019 07:51
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В Горловке обстрелом поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс: большая потеря воды

Так называемый «мэр» неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области Иван Приходько на своей странице в соцсети сообщил, что под обстрел попал водовод канала Северский Донец-Донбасс.

Об этом он сообщил на своей старнцие в соцсети, передает donpress.com.

Так, «глава горадминистрации» уточнил:

«Вчера во время обстрела окраин Горловки в районе Шумов снаряд попал в водовод канала Северский Донец-Донбасс. Сейчас наблюдается большая потеря воду.

Возможности подхода к водоводу пока нет».



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, водовод, обстрел, повреждения, соцсети
 
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