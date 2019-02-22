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В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ

22.02.2019 11:13
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В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует, что гибридная армия России несет существенные потери на захваченной территории Донбасса.

За минувшие сутки, 21 февраля, боевики "Л/ДНР" 7 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, 4 раза оккупанты РФ применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями, пытаясь прорвать оборону Вооруженных сил Украины. К сожалению, вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Согласно данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и четверо ранены. Более того, уже в начале текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, наступление, ООС
 
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