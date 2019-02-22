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В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ
Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует, что гибридная армия России несет существенные потери на захваченной территории Донбасса.
За минувшие сутки, 21 февраля, боевики "Л/ДНР" 7 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, 4 раза оккупанты РФ применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями, пытаясь прорвать оборону Вооруженных сил Украины. К сожалению, вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Согласно данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и четверо ранены. Более того, уже в начале текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, наступление, ООС
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