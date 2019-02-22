Последние новости раздела
- В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ11:13
- В Мариуполе в реке обнаружено необычное животное10:56
- Ситуация на КПВВ сегодня, 22 февраля: в очередях скопилось 365 машин09:40
- Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие09:31
- Подразделения НВФ нарушили перемирие и понесли серьезные потери09:11
- Низкие тарифы на коммуналку: «Министр ДНР» заявил о задержке зарплат у коммунальщиков08:28
- Вслед за Пушилиным с предложением к Киеву выступил главарь "ЛНР" Пасечник - Москва "дергает за ниточки"08:09
- В Горловке обстрелом поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс: большая потеря воды07:51
- Двое украинских бойцов получили ранения на Донбассе: террористы "гатят" из орудий, запрещенных Минском 22:07
- В Мариуполе у бродячего щенка выявили бешенство21:45
В Мариуполе в реке обнаружено необычное животное
22.02.2019 10:56
В реке возле "Экстрим -парка" мариупольцы обнаружили водоплавающего зверька, но никак не могли опознать, кто же именно поселился в Кальчике, пишет 0629.
"Вдоль набережной плавал зверёк похожий на бобра. Он хотел выбраться, отзывался на голос. Возможно, он сбежал из зоопарка и потерялся",- сообщили 0629 мариупольцы.
Версии были самые разные: в водоплавающем зверьке видели и крысу, и выдру и даже бобра.
Какой зверек мог плавать в реке, разъяснили в Парке дикой природы. Это оказалась нутрия, которая живет на территории Парка дикой природы в водоеме. Попасть она могла в реку через камыши, которые растут на берегу реки. К слову, птицы также перелетают через забор зоопарка, но всегда возвращаются.
Теги: Донбасс, Мариуполь, животное, река
Читайте также:
- Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом
- Из-за угрозы африканской чумы в Мариуполе ликвидируют сотни свиней
- О том, как "народный мэр" Мариуполя Фоменко "отмазывался" в суде и какое понес наказание за пособничество боевикам "ДНР". ВИДЕО
- В акватории близ Мариуполя замечен военный корабль
- Баскетбол. В "Единой лиге ВТБ" установлен рекорд - 37 очков
- Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится
- В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ11:13
- В Мариуполе в реке обнаружено необычное животное10:56
- В детском комплексе в ОРЛО разместили антиукраинскую пропаганду10:32
- Ситуация на КПВВ сегодня, 22 февраля: в очередях скопилось 365 машин09:40
- Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие09:31
- Подразделения НВФ нарушили перемирие и понесли серьезные потери09:11
- Низкие тарифы на коммуналку: «Министр ДНР» заявил о задержке зарплат у коммунальщиков08:28
- Вслед за Пушилиным с предложением к Киеву выступил главарь "ЛНР" Пасечник - Москва "дергает за ниточки"08:09
- В Горловке обстрелом поврежден водовод канала Северский Донец-Донбасс: большая потеря воды07:51
- "Стоял, никого не трогал, и тут подъехала "Нива"" - казаки "ЛНР" запугали Новоалександровку поножовщиной07:28
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ11:13
- В Мариуполе в реке обнаружено необычное животное10:56
- В детском комплексе в ОРЛО разместили антиукраинскую пропаганду10:32
- Андрей Данилко записал мощное обращение к украинцам10:11
- "Шахтер" вылетел из Лиги Европы, "Динамо" продолжает борьбу09:51
- Ситуация на КПВВ сегодня, 22 февраля: в очередях скопилось 365 машин09:40
- Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие09:31
- Подразделения НВФ нарушили перемирие и понесли серьезные потери09:11
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Найден растительный эликсир молодости09:31
- Нумерология номера телефона: как он влияет на вашу жизнь07:43
- Выписывать бесплатные лекарства украинцам будут по-новому: что важно знать07:30
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- "13 убитых, и это только за 2 дня", - ВСУ громят позиции врага, потери "Л/ДНР" уже не скрыть
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери