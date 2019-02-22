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Архив - Донецкая область

В Мариуполе в реке обнаружено необычное животное

22.02.2019 10:56
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В Мариуполе в реке обнаружено необычное животное

В реке возле "Экстрим -парка" мариупольцы обнаружили водоплавающего зверька, но никак не могли опознать, кто же именно поселился в Кальчике, пишет 0629.
"Вдоль набережной плавал зверёк похожий на бобра. Он хотел выбраться, отзывался на голос. Возможно, он сбежал из зоопарка и потерялся",- сообщили 0629 мариупольцы.
Версии были самые разные: в водоплавающем зверьке видели и крысу, и выдру и даже бобра.
Какой зверек мог плавать в реке, разъяснили в Парке дикой природы. Это оказалась нутрия, которая живет на территории Парка дикой природы в водоеме. Попасть она могла в реку через камыши, которые растут на берегу реки. К слову, птицы также перелетают через забор зоопарка, но всегда возвращаются.



Теги: Донбасс, Мариуполь, животное, река
 
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