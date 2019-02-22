Вслед за Пушилиным с предложением к Киеву выступил главарь "ЛНР" Пасечник - Москва "дергает за ниточки"

22.02.2019 08:09

Главари террористических "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник 21 февраля синхронно выступили с заявлениями о готовности к прямым переговорам с украинскими властями.

Видео с заявлением Пасечника вызвало ажиотаж в Сети, передает "Диалог.UA".

В четверг, 21 февраля, главарь "ДНР" Пушилин выступил с громким заявлением. Он "внезапно" воспылал желанием вести напрямую переговоры с Киевом. Спустя несколько часов в Сети "всплыло" такое же видеообращение его коллеги из "ЛНР" Пасечника. "Готов открыто и напрямую разговаривать с Киевом - любой нынешней и пришедшей на ее смену властью", - повторил Пасечник почти слово в слово заявление Пушилина.

Такое единодушие главарей "народных республик" насмешило соцсети. Они не сомневаются, что их горячее желание о переговорах с украинскими властями - приказ Москвы. Это еще одна попытка Кремля снять с себя постыдный статус агрессора. "О! Сурков разработал новый сценарий и начал дергать своих марионеток за веревочки", - высказал предположение один из комментаторов. Киев, что примечательно, категорически отказывается говорить с главарями "Л/ДНР". Такие контакты не имеют смысла, так как Пушилин и Пасечник - абсолютно марионеточные фигуры и выполняют все приказы Москвы.