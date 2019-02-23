«Берут только по протекции»: жители ОРДЛО освоили новую профессию

23.02.2019 15:32

На пунктах въезда-выезда в ОРДЛО появилась новая профессия — «тачечник». Как нетрудно догадаться, эти люди занимаются перемещением багажа при помощи грузовой тележки.

Об этом рассказала жительница Луганска Яна Викторова в своем блоге на страницах издания «Сегодня».

По ее словам, быть «тачечником» может человек любого пола, возраста и профессии. Для этого нужно иметь тележку — «тачку», без которой на работу не примут, и желание заработать. Единственное обязательное условие — это отсутствие «военного» прошлого, которое делает невозможным пересечение линии разграничения. Объявлений о приеме на такую работу нигде нет, но они могли бы выглядеть так:

«Требуются выносливые люди с личным транспортом, не состоящие в списках, запрещающих пересечение границы с подконтрольной территорией и „республикой“ и имеющие желание заработать, -пишет автор. — Ни слова о порядочности или каких-то особых навыках. Умение толкать тачку — один из критериев отбора».

Техническое оснащение, то есть грузовая тележка, обойдется соискателю в 850 грн — без усиления и смены подшипников. В «деле» даже пожилые люди, для которых это шанс заработать и помочь своим детям. Представителей этой новой профессии можно узнать по одежде. Как правило, на них брюки и непромокаемая обувь, легкая удобная куртка и маленькая сумочка на шее — для паспорта.

«И еще общая черта — красные руки, грязные от зимней дороги ноги и вечная спешка, — говорит Яна Викторова. — Почти все тачечники уверены, что им невероятно повезло найти такую работу, потому что где еще сейчас можно заработать в день 300 грн, не прикладывая для этого никаких интеллектуальных усилий?»

Устроится на такую работу можно только по протекции, «как на государеву службу» — конкурс на вакантное место слишком большой. Работа поденная и часто бывает, что именно сегодня кто-то остается без заказа.