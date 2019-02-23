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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки и буксируемую артиллерию

23.02.2019 14:13
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Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки и буксируемую артиллерию

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса стягивают танки и буксируемую артиллерию.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«20 февраля СММ зафиксировала 7 танков (неустановленного типа) вблизи Старопетровского.

17 февраля по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено 17 танков (неустановленного типа), 9 единиц самоходной и 18 единиц буксируемой артиллерии или минометов на полигоне возле н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска) и 27 танков (неустановленного типа) на полигоне около н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска)».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, артиллерия, ДНР, ЛНР, боевики, бронетехника, военная техника
 
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