Главная / Новости / Донецкая область / Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки и буксируемую артиллерию
Последние новости раздела
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки и буксируемую артиллерию14:13
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе13:32
- Ярко рвануло: Бойцами ООС уничтожен ДЗОТ под Ясиноватой. ВИДЕО13:15
- Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина13:00
- Минус 10 боевиков и две единицы техники за сутки: ВСУ сокрушительно ударили по "ЛДНР" в ответ на провокации12:21
- Уникальное предсмертное фото ДРГ боевиков с передовой напавших на ВСУ ночью: "Последние шаги врага на Донбассе"11:44
- Почему из России депортируют защитников “русского мира”?11:40
- Неделя на донбасских КПВВ: отказы в пропуске и оформление переселенцев11:19
- Бойцы ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: 8 погибших, 2 раненых, уничтожена техника11:02
- Обнародована схема обогащения "мэра" Докучаевска10:43
Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки и буксируемую артиллерию
23.02.2019 14:13
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса стягивают танки и буксируемую артиллерию.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«20 февраля СММ зафиксировала 7 танков (неустановленного типа) вблизи Старопетровского.
17 февраля по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено 17 танков (неустановленного типа), 9 единиц самоходной и 18 единиц буксируемой артиллерии или минометов на полигоне возле н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска) и 27 танков (неустановленного типа) на полигоне около н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска)».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, артиллерия, ДНР, ЛНР, боевики, бронетехника, военная техника
Читайте также:
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании тяжелого вооружения – танков, гаубиц и БМП
- ОБСЕ сообщила о новых размещениях танков боевиков у Донецка
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО
- Донбасские террористы приноровились: сперва напугают наблюдателей ОБСЕ, а потом наращивают мощность атак
- Боевики «ЛДНР» стягивают тяжелое вооружение – танки, БТРы, минометы и гаубицы
- Донбасские боевики избавляются от наблюдателей ОБСЕ: в ход пошли угрозы и гранаты
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки и буксируемую артиллерию14:13
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе13:32
- Ярко рвануло: Бойцами ООС уничтожен ДЗОТ под Ясиноватой. ВИДЕО13:15
- Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина13:00
- Минус 10 боевиков и две единицы техники за сутки: ВСУ сокрушительно ударили по "ЛДНР" в ответ на провокации12:21
- Уникальное предсмертное фото ДРГ боевиков с передовой напавших на ВСУ ночью: "Последние шаги врага на Донбассе"11:44
- Почему из России депортируют защитников “русского мира”?11:40
- Неделя на донбасских КПВВ: отказы в пропуске и оформление переселенцев11:19
- Бойцы ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: 8 погибших, 2 раненых, уничтожена техника11:02
- Обнародована схема обогащения "мэра" Докучаевска10:43
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки и буксируемую артиллерию14:13
- В Киеве Audi сбила бабушку на остановке и влетела в столб: пассажира вырезали спасатели, водитель сбежал. ВИДЕО13:48
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе13:32
- Ярко рвануло: Бойцами ООС уничтожен ДЗОТ под Ясиноватой. ВИДЕО13:15
- Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина13:00
- Добавят по 1000 гривен: кому в Украине пересчитают пенсии12:44
- Минус 10 боевиков и две единицы техники за сутки: ВСУ сокрушительно ударили по "ЛДНР" в ответ на провокации12:21
- Уникальное предсмертное фото ДРГ боевиков с передовой напавших на ВСУ ночью: "Последние шаги врага на Донбассе"11:44
- Почему из России депортируют защитников “русского мира”?11:40
- Неделя на донбасских КПВВ: отказы в пропуске и оформление переселенцев11:19
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Найден растительный эликсир молодости09:31
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
- Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ
- Вслед за Пушилиным с предложением к Киеву выступил главарь "ЛНР" Пасечник - Москва "дергает за ниточки"