Бойцы ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: 8 погибших, 2 раненых, уничтожена техника

23.02.2019 11:02

В зоне проведения операции Объединенных сил члены НВФ за минувшие сутки 14 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз — из запрещенного вооружения, в результате чего ранен один военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки «Восток» противник восемь раз обстрелял украинские опорные пункты: четыре раза — в районе Лебединского, дважды — вблизи села Водяное и в районе населенного пункта Авдеевка; в районе Марьинки огонь по позициям ВСУ вел снайпер.

В полосе действий оперативно-тактического группировки «Север» подразделения НВФ осуществили шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды — около Новозвановки, села Катериновка, населенного пункта Крымское, пгт Луганское, в районе Станицы Луганской.

По данным украинской разведки за сутки восемь членов НВФ уничтожены и двое ранены, также уничтожены две единицы военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал.