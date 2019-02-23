Донецкая область может превратиться в Мариупольскую область

23.02.2019 10:24

Президенту Украины Петру Порошенко предложили переименовать Донецкую область в Мариупольскую и назначить Мариуполь административным центром.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте главы государства 19 февраля.

"Предлагаю лишить город Донецк статуса областного города и передать эти полномочия городу Мариуполь. Причина такого решения основывается на том, что руководство и жители - этого города в своем большинстве проявили нелояльность к государству Украина и стали на сторону русских оккупантов. В противоположность им жители Мариуполя выступили на стороне независимого государства Украина и принимали активное участие в ее защите от российской оккупации. Сознательная часть города Мариуполя участвует в волонтерском движении и поддерживает армию Украины и считает ее своей заступницей, которая принесла мир на ее территорию", - пишет автор петиции Александр Копачев.

Кроме того, по его мнению, Мариуполю нужно присвоить статус города-героя.

На данный момент обращение подписали 19 человек. Чтобы петиция была рассмотрена петицию должны подписать 25 тысяч человек