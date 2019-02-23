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Ярко рвануло: Бойцами ООС уничтожен ДЗОТ под Ясиноватой. ВИДЕО
Украинские бойцы Объединенных сил уничтожили огневую точку незаконных вооруженных формирований возле автомобильной развязки у Ясиноватой (Донецкая обл.), соответствующее видео опубликовано в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
«Феерическое уничтожения ДЗОТа российско-оккупационных войск на Ясиноватской развязке воинами ОС. Потери противника уточняются», – говорится в аннотации к видео.
Дата боя не уточняется, но видео опубликовано 22 февраля.
При этом «экс-комбат ДНР», «экс-советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин в социальных сетях рассказывает о больших потерях в НВФ.
«Видит Бог, я все эти годы, старался не давить на жалость и о наших потерях никогда не сообщал. Но... кошмар, что происходит. Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра в бою, который до сих пор идет. Есть раненые. Интенсивность обстрелов и количество потерь на том участке, что выпал мои собратьям – как в самые тяжелые месяцы этой четырехлетней войны», – написал 22 февраля Прилепин на своей странице в Facebook.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, уничтожение, ООС
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