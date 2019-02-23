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«Кошмар, что происходит»: Прилепин пожаловался на ситуацию в ОРДЛО

23.02.2019 07:52
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«Кошмар, что происходит»: Прилепин пожаловался на ситуацию в ОРДЛО

Воевавший на стороне членов НВФ российский писатель Захар Прилепин пожаловался на ситуацию, сложившуюся в ОРДЛО.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

Прилепин рассказал о больших потерях в рядах подразделений НВФ. Он отметил, что 22 февраля было ликвидировано четверо бойцов из его бывшего подразделения:

«Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра в бою, который до сих пор идет. Есть раненые. Интенсивность обстрелов и количество потерь на том участке, что выпал мои собратьям — как в самые тяжелые месяцы этой четырехлетней войны».

Прилепин отметил, что тяжело переносит то, что гибнут его «друзья»:

«Видит Бог, я все эти годы, старался не давить на жалость и о наших потерях никогда не сообщал. Но… кошмар, что происходит».



Теги: Донбасс, потери, соцсети, ОРДЛО, Захар Прилепин, НВФ
 
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