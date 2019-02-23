Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Бурый»

23.02.2019 18:07

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, 18 февраля 2019 года ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Бурый». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщает источник, 18 февраля 2019 года ликвидирован боевик «ДНР» Лукьяненко Александр Викторович с позывным «Бурый». О Буром известно, что он родился в Шахтерске 9 декабря 1993 года.