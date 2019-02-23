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Архив - Донецкая область

На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки

23.02.2019 19:36
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На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения запрещают людям, въезжающими с подконтрольных правительству территорий, ввозить такие продукты, как яйца, мясо птицы и даже яблоки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты запрещают людям, следующим с территорий подконтрольных правительству Украины, ввозить ряд продуктов питания. Раньше это касалось мяса свинины, сала и колбасных изделий, в состав которых входит свинина. Затем наступила очередь говядины. Теперь оккупанты запрещают людям ввозить на временно оккупированные территории куриные яйца, мясо курицы и ряд других продуктов питания, среди которых оказались даже яблоки. При этом «официальных документов» о запрете нет. Такие «правила» устанавливают боевики «ДНР» и российские оккупанты, стоящие на блокпостах.
Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Везу 3 лотка яиц. На нулевом ДНР сказали что яйца и мясо птицы теперь также запрещено на ввоз. Но правда пропустили. Что будет на Каргиле ещё не знаю»,
«Скоро и яблоки возить запретят простите что не в тему»,
«Больше 5кг уже сейчас нельзя»,
«На Еленовке ни одной бумаги с подобным запретом нет, но на нулевых постах бойцы о таком говорят».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Недавно боевики «ДНР» на блокпосту во временно оккупированной Еленовке у людей отбирали и топтали яйца и шоколадные конфеты, которые они везли домой.



Теги: Донбасс, запрет, ввоз товаров, мясо, яблоки, блокпост, яйца
 
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