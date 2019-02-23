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Архив - Донецкая область

На Донетчине обозначились три горячие точки

23.02.2019 08:58
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На Донетчине обозначились три горячие точки

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в период с вечера 20 по вечер 21 февраля, передает avdeevka.city.
Наблюдатели зафиксировали около 140 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 475 взрывов).
Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к юго-востоку, югу и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) и в районах к югу, западу и северу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).



Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, Донетчина
 
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