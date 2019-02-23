Последние новости раздела
- На Донетчине обозначились три горячие точки08:58
- В Макеевке появились группы молодых людей в «полувоенной одежде» с рюкзаками08:08
- «Кошмар, что происходит»: Прилепин пожаловался на ситуацию в ОРДЛО07:52
- На Донбассе боевики накрыли минометным огнем свои же позиции07:33
- В детсаду Донецка дети в военной форме поздравили членов НВФ с 23 февраля. ВИДЕО22:31
- На Донбассе сепаратисты "ДНР" открыли огонь по населенным пунктам: оккупанты хотят добиться обострения конфликта22:13
- Ассортимент и цены в супермаркетах Горловки21:49
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"21:29
- В ОРДО цены на хлеб могут повысить на 30−40%21:13
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"20:56
На Донетчине обозначились три горячие точки
23.02.2019 08:58
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в период с вечера 20 по вечер 21 февраля, передает avdeevka.city.
Наблюдатели зафиксировали около 140 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 475 взрывов).
Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к юго-востоку, югу и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) и в районах к югу, западу и северу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, Донетчина
Читайте также:
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине
- Обстрелы Донетчины: сводка от СММ ОБСЕ
- На Луганщине резко выросло количество взрывов
- Боевиков «ДНР» уличили в ведении обстрела со стороны Горловки
- Донбасский фронт: во всех местах развода сил и средств шли бои
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- На Донетчине обозначились три горячие точки08:58
- В «ЛНР»: В «народном совете» кадровые перестановки08:24
- В Макеевке появились группы молодых людей в «полувоенной одежде» с рюкзаками08:08
- «Кошмар, что происходит»: Прилепин пожаловался на ситуацию в ОРДЛО07:52
- На Донбассе боевики накрыли минометным огнем свои же позиции07:33
- В детсаду Донецка дети в военной форме поздравили членов НВФ с 23 февраля. ВИДЕО22:31
- На Донбассе сепаратисты "ДНР" открыли огонь по населенным пунктам: оккупанты хотят добиться обострения конфликта22:13
- Ассортимент и цены в супермаркетах Горловки21:49
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"21:29
- В ОРДО цены на хлеб могут повысить на 30−40%21:13
- На Донетчине обозначились три горячие точки08:58
- Захват Москвой белорусских областей: Лукашенко встретился с военными и сказал свое веское слово08:41
- В «ЛНР»: В «народном совете» кадровые перестановки08:24
- В Макеевке появились группы молодых людей в «полувоенной одежде» с рюкзаками08:08
- «Кошмар, что происходит»: Прилепин пожаловался на ситуацию в ОРДЛО07:52
- На Донбассе боевики накрыли минометным огнем свои же позиции07:33
- В детсаду Донецка дети в военной форме поздравили членов НВФ с 23 февраля. ВИДЕО22:31
- На Донбассе сепаратисты "ДНР" открыли огонь по населенным пунктам: оккупанты хотят добиться обострения конфликта22:13
- Ассортимент и цены в супермаркетах Горловки21:49
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"21:29
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Найден растительный эликсир молодости09:31
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
- Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- Вслед за Пушилиным с предложением к Киеву выступил главарь "ЛНР" Пасечник - Москва "дергает за ниточки"
- В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ