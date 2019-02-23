Неделя на донбасских КПВВ: отказы в пропуске и оформление переселенцев

23.02.2019 11:19

В течение уходящей недели все КПВВ на линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей работали по зимнему графику в штатном режиме. Всего за это время в установленном порядке через линию разграничения было оформлено 248 тыс. граждан и 30 тыс. транспортных средств, передает avdeevka.city

В пропуске через линию соприкосновения отказано 121 лицу в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Подконтрольные российской оккупационной администрации наемники дважды нарушили установленный режим работы дорожных коридоров, направляя людей к КПВВ по истечении определенного времени их работы. По отдельным решениям командования ОС в этих случаях продолжалась работа контрольных пунктов, а пограничники обеспечивали пропуск граждан.

В КПВВ пограничниками оформлено 24 внутренне перемещенные лица, которые из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушений прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории.

Пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе проведения операции Объединенных сил выявлено 17 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки, и 3 незаконных идентификационных документа, выданных оккупационной администрацией РФ.

К административной ответственности в КПВВ на линии разграничения привлечены трое граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы. Кроме этого выявлены гражданин Украины, который нарушил режимные правила в КПВВ, а также двое иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

Во время исполнения служебных обязанностей на территории КПВВ военнослужащие ГПСУ из состава Объединенных сил зафиксировали 5 случаев, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Нацполицию направлены соответствующие уведомления.