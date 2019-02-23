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Обнародована схема обогащения "мэра" Докучаевска
В “ДНР” формат жизни все больше скатывается в феодальные времена, когда крупные феодалы оставляли в разных городах своих ставленников, которые будут творить что захотят, отдавая наверх некоторую сумму за то, чтобы им не мешали беспредельничать.
А мнение местного населения и другие демократические замашки никого из “верхушки” “ДНР” не интересуют. Поэтому местные князьки, усаженные Захарченко в кресло руководителя города, особо не церемонятся с тем, чтобы угодить просты людям.
Так, в Докучаевске, Захарченко посадил на местный “трон” Александра Качанова, еще до выборов четко обозначив кто именно должен стать мэром города. Качанов свою роль выполнял как следует: своему господину наверх часть нажитого отстегивал, и схемы обворовывания новые придумывал.
Из известных на весь город примеров: “раздача” гуманитарки, когда ее привезли в город, людей собрали, на камеру отчитались, ничего никому не выдали, людей разогнали. При этом сам Качанов становится все богаче и не задумывается о проблемах города, зная, что он местный царек, лишить власти которого местное население не сможет.
Некоторые наивные жители Докучаевска даже успели состряпать коллективную жалобу на Качанова и отправить ее Захарченко. Реакции, естественно, не последовало. Одним словом, люди в “ДНР” живут как при феодализме и просвета в этой вековой тьме не видно.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, Докучаевск, жалоба, богатство, гуманитарная помощь, власть, ДНР, Захарченко, воровство
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