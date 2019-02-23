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Архив - Донецкая область

Под Донецком произошло кровавое ДТП, погибли 4 человека. ВИДЕО

23.02.2019 15:31
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Под Донецком произошло кровавое ДТП, погибли 4 человека. ВИДЕО

22 февраля, на трассе под Донецком произошло кровавое ДТП, в результате которго погибли 4 человека.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают «Ведомости Донбасса».

«Около 6 утра, 22 февраля, на трассе возле Донецка, автомобиль марки ГАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Дача Логан. В результате столкновения, водитель и пассажиры легкового автомобиля скончались на месте, а водители ГАЗ получили телесные повреждения и доставлены в больницу», — сообщают сепаратистские СМИ.

Подробности в видеосюжете:



Теги: Донецк, Донбасс, СМИ, авария, столкновение, трасса, гибель, ГАЗ, ДТП, больница, автомобиль
 
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