Под Донецком произошло кровавое ДТП, погибли 4 человека. ВИДЕО

23.02.2019 15:31

22 февраля, на трассе под Донецком произошло кровавое ДТП, в результате которго погибли 4 человека.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают «Ведомости Донбасса».

«Около 6 утра, 22 февраля, на трассе возле Донецка, автомобиль марки ГАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Дача Логан. В результате столкновения, водитель и пассажиры легкового автомобиля скончались на месте, а водители ГАЗ получили телесные повреждения и доставлены в больницу», — сообщают сепаратистские СМИ.

Подробности в видеосюжете: