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Стало плохо в автобусе: на КПП «ДНР» скончался мужчина
23.02.2019 13:00
Сегодня утром на подконтрольном подразделениям НВФ «ДНР» КПП «Александровка» скончался мужчина 1945 года рождения Сергей Иванович. Об этом сообщает на своей странице в соцсети член НВФ Евгений Тинянский, пишет ДонПресс.
В своем сообщении он отметил, что мужчине стало плохо в автобусе и он скончался до прибытия медиков. При этом Тинянский возмущается тем, что «местная власть» давно обещала решить проблемы массового скопления людей и транспорта на блокпостах и до сих пор ничего не решила.
Теги: Донбасс, мужчина, автобус, умерший, ДНР, КПВВ
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