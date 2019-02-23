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Украина на Донбассе понесла тяжелую потерю, стало известно о трагедии с ВСУ
23.02.2019 20:40
Российские боевики с начала текущих суток 23 февраля трижды сорвали перемирие, при этом в двух случаях террористы РФ против сил ООС применили запрещенное оружие. Как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, в результате вражеской провокации скончался один защитник Украины, передает "Диалог.UA".
Провокации оккупантов зафиксированы в полосе ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север".
Так, боевики атаковали силы ООС в районе Чермалыка из ПРК, также украинские военные были обстреляны из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Это произошло поблизости расположений ВСУ у Екатериновки
Теги: Донбасс, трагедия, ВСУ, ООС
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