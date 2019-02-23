Уникальное предсмертное фото ДРГ боевиков с передовой напавших на ВСУ ночью: "Последние шаги врага на Донбассе"

23.02.2019 11:44

Сепаратистов постигла неудача при попытке напасть на военнослужащих Вооруженных сил Украины благодаря современным тепловизорам, которые вычислили ДРГ на подходе. Бойцы Операции Объединенных сил уничтожили на Донбассе ДРГ боевиков благодаря тепловизору, пишет "Диалог", ссылаясь на благотворительный фонд “Вернись живым”.

“Ваш тепловизор спас нам жизнь”, – утверждают благодарные бойцы. Кроме того, защитники обнародовали фотографию, сделанную непосредственно тепловизором.

“На нем прекрасно видно, как два наемника пытаются по серой зоне подобраться к нашим позициям. К счастью, планы террористов были разрушены в самом начале, а для них самих это были последние шаги на украинской земле”, – пояснили воины ВСУ, отметив, что это третья попытка врага за месяц.