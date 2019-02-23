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В Горловке и Донецке обратили внимание на подавленное состояние боевиков «ДНР»
Жители временно оккупированных Горловки и Донецка обращают внимание на подавленное состояние боевиков «ДНР» и российских оккупантов не смотря на объявленные главарем «ДНР» Пушилиным три выходных дня. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил 23 февраля «государственным праздником», даже дополнительный выходной 25 февраля из-за того, что 23 на субботу пришлось, объявил. Правда, забыл при этом объявить праздниками Пасху и Троицу. Однако, большой радости на лицах боевиков «ДНР» и российских оккупантов во временно оккупированных Горловке и Донецке жители не замечают. Наоборот, боевики, которые ещё не успели «принять боевые 100 грамм», выглядят сильно подавленными и унылыми.
Вот как описывают происходящее горловчане и дончане в соцсетях:
«Покатушки орков от исполкома на снятых с маршрутов автобусов куда не знаю. На лицах орков печаль и желание выпить. Культурная б… у них программа»,
«Куда куда, на кладбище наверное очередной митинг реквием»,
«На похороны дружбана наверное»,
«Шото в Донецке не совсем «предпраздничное настроение»… орки бродють хмурые… в транспорте ни слова за «праздник»… Ну и славненько!»,
«Местные бухие с чувалами нарисовались. в увале походу»,
«Уже отмечают...»
«Один со мной в маршрутке ехал. варнякал по телефону)))»,
«Боятся резкого увеличения «небоевых» потерь»,
«Гыыы) даже ком.час ради «праздничка» не отменили))».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, ДНР, боевики
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